شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل محمود جابر فى قيادة الإسماعيلى خلال 6 مباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لتأجيل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى للدراويش لنهاية الدور الأول من بطولة امم افريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأكد مصدر أن مجلس الإسماعيلى ينتظر وجود عدد من المدربين الأجانب فى القاهرة مع منتخباتهم للمشاركة فى البطولة للدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهم، حال خروجه من الدور الأول للبطولة حتى يستطيع بداية فترة الإعداد مع الدراويش.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

وكان الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى قد منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الأخيرة فى الدورى حتى الآن.

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وتولى محمود جابر قيادة الاسماعيلى خلال 6 مباريات خسر مباراتين امام حرس الحدود بنتيجة (١-٠) بالدورى العام وأخرى أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة (٣-١).

وتعادل فى ثلاث مباريات أمام الإنتاج الحربى والأهلى والجونة .

وفاز فى مباراة امام الداخلية بهدفين نظيفين، وحرص الجهاز الفنى على الاعتماد بالدفع بمجموعة من الناشئين من مواليد 97 و99.