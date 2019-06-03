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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة العباسية.. 7 أرقام لـ"الإنتاج الحربى ودجلة" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المرتقبة بين فريقى الإنتاج الحربى ووادى دجلة، والمحدد لها العاشرة مساء اليوم، فى إطار الجولة الأخيرة بالدورى على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية.
ويسعى فريق وادى دجلة لتحقيق الفوز بعد خسارة نقطتين مؤخرا أمام وادى دجلة، بينما تعد هذه المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للإنتاج الحربى بعد ضمان البقاء فى الدورى الممتاز.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الإنتاج ودجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى..
الانتاج الحربى ووادى دجلة
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