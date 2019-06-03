مصر تتوج بميداليتين ببطولة أفريقيا للترايثلون بموريشيوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المنتخب الوطنى للترايثلون ميداليتين بواقع ذهبية وفضية فى منافسات بطولة أفريقيا للترايثلون للشباب والناشئين فى موريشيوس، حيث توج الناشئ عبد الرحمن شريف بالميدالية الذهبية، وفاز اللاعب سيف الدين إسماعيل بالميدالية الفضية فى منافسات الشباب. كما حقق اللاعب خالد الشبكشى الميدالية البرونزية فى مرحلة الأساتذة. وترأس البعثة اللواء محمود حسين المدير التنفيذى للاتحاد، حيث أشار إلى أن اللاعبين خالد عصام ومها يسرى عقل لم يكملا السباق لإصابتهما أثناء مسابقة الدراجات وهى المسابقة الثانية للألعاب الثلاثة، هذا ولم تشارك البطلة بسملة السلامونى المصنفة عالميا الآن فى بطولة أفريقيا لامتحاناتها فى كلية طب الأسنان، وتعاود المشاركة عقب الامتحانات وتعافيها من الحادث البسيط بالدراجة أثناء تدريباتها من حوالى ثلاثة أسابيع.

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