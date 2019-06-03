شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية باستاد الإسكندرية 8 يونيو قبل استضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 إقامة مباراة ودية على استاد الإسكندرية، لتكون بروفة قبل إقامة لقاءات البطولة. وستقام المباراة يوم 8 يونيو الحالى والأقرب أن تكون بين سبورتنج ومنتخب الإسكندرية، وستكون بروفة لكل التفاصيل الخاصة بها. وستقوم القيادات الأمنية بعمل بروفة أيضًا فى كيفية دخول الفريقين والجماهير وكل الترتيبات المتعلقة بمباريات البطولة.

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