شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للمصارعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولى للمصارعة على تنظيم البطولة الأفريقية 2022 و2024 فى مصر.
أكد عصام النوار رئيس الاتحاد أنه تم التقدم بملف لاستضافة البطولتين، وهو ما وافق عليه الاتحاد الدولى للعبة.
يذكر أن المصارعة يشارك فى بطولة تركيا الدولية ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020.
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