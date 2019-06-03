شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعزى أكرم توفيق فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، اتصالا هاتفيا بأكرم توفيق لاعب الأهلى المعار للجونة، نجم المنتخب الأوليمبى، فى وفاة والده.

Advertisements

وتوفى ظهر اليوم والد أكرم توفيق، لاعب الأهلى، ونعى مسئولو الجونة والد اللاعب داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، كما أن الفقيد هو والد كل من عبد العزيز توفيق وأحمد توفيق لاعبى المنتخب السابقين.

وأصدر نادى الجونة بيانا نعى فيه والد اللاعب جاء فيه: "نعى نادى الجونة والد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول، والذى وافته المنية اليوم وقال الجونة.. ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر والسلوان".