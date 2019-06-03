شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يعود من كينيا فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب فى التصفيات الأفريقية المقامة فى كينيا، عودة البعثة إلى القاهرة فجر الخميس. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بمواجهة رواندا اليوم قبل أن يلتقى أوغندا غدا ويختتم اللقاءات أمام كينيا الأربعاء. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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