شكرا لقرائتكم خبر عن بدراوى "اليد" يتحدث عن رحلة العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى باهر البدراوى، المنضم حديثا لفريق اليد رجال بالأهلى، سعادته بالعودة مرة أخرى لارتداء قميص الفريق، مُعبراً عن سعادته بالعودة إلى بيته الذى قضى بين جدرانه 7 سنوات فى وقت سابق.



وأوضح البداروى أنه لم يتأخر فى الموافقة على اللعب للفريق فور بداية المفاوضات، مؤكدا أن أى لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلى الذى يعتبر شرفا كبيرا لأى لاعب.



وكشف البدراوى عن تلقيه عددا كبيرا من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتردد فى التوقيع للأهلى لرغبته فى الفوز بكل البطولات بالفترة القادمة، وفى ظل الدعم المنتظر من جانب جماهير النادى.

وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون صعبا، وبه العديد من التحديات، مؤكدا ثقة فى قدرات اللاعبين، خاصة أن الصفقات الجديدة تمتاز بعنصر الخبرة، وهو ما يؤكد على وجود ثقة فى الفوز بالبطولات المختلفة التى سينافس عليها الفريق فى الموسم الجديد.