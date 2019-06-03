نيشيكوري يتأهل لمواجهة نادال في ربع نهائي رولان غاروس

تأهل الياباني كي نيشيكوري إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب فوزه على الفرنسي بينوا بيير. واحتاج الياباني إلى ثلاث ساعات و55 دقيقة للفوز بواقع 6-2 و6-7 (8-10) و6-2 و6-7 (8-10) و7-5. وسيواجه نيشكوري في ربع النهائي الإسباني رافائيل نادال. والتقى نيشكيوري بنادال من قبل 12 مرة، فاز الياباني في مواجهتين منها.

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