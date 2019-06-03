كيز وبارتي تتأهلان إلى ربع نهائي رولان غاروس

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز لمواجهة الأسترالية آشلي بارتي في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وتغلبت كيز بسهولة بواقع 6-2 و6-4 على التشيكية كاترينا سينياكوفا، التي كانت أطاحت في الدور الثالث باليابانية ناعومي أوساكا المصنفة الأولى العالمية، لتتأهل لدور الـ16 لأول مرة في إحدى بطولات غراند سلام.

أما بارتي فتغلبت بواقع 6-3 و3-6 و6-0 على الأمريكية صوفيا كينين، التي كانت تغلبت في الدور السابق على الأمريكية سيرينا ويليامز.

وصارت الأسترالية بذلك اللاعبة الوحيدة التي تأهلت إلى ربع نهائي بطولتي غراند سلام هذا الموسم.