ديوكوفيتش إلى ربع نهائي رولان غاروس

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لربع نهائي بطولة رولان غاروس عقب فوزه على الألماني يان لينارد شتروف. واحتاج ديوكوفيتش المصنف الاول عالمياً إلى ساعة و33 دقيقة، للفوز بواقع 6-3 و6-2 و6-2. وسيواجه ديوكفيتش في الدور المقبل الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفريف والإيطالي فابيو فونيني.

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