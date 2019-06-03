بيان: سواريز يكمل تعافيه مع منتخب أوروغواي

أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز سيكمل تعافيه مع منتخب بلاده عقب جراحة الركبة التي خضع لها في 10 مايو (أيار) الماضي. وغاب سواريز عن نهائي كأس الملك أمام إشبيلية وخضع لجراحة في الركبة، بعد إصابته في إياب نصف النهائي أمام ليفربول ببطولة دوري الأبطال. وتقدر فترة الغياب بما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ويتطلع اللاعب للحاق بالمنتخب الذي يبدأ بطولة كوبا أمريكا في البرازيل في 14 من الشهر الجاري.

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