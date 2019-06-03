وزيرا الرياضة والصحة يتفقدان ستاد القاهرة

تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ستاد القاهرة ، استعداداً لبطولة الأمم الافريقية والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية يونيو الجاري .

واطلع وزير الشباب والرياضة وزيرة الصحة علي التجهيزات وما تم من اعمال تطوير بالأستاد، مؤكداً ان اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة للوقوف علي ارض الواقع علي تنسيق الوزارتين من حيث الاستعداد لمواكبة هذا الحدث الهام، ولتلبية

متطلبات المشجعين من المصريين والأجانب.

أكد الدكتور اشرف صبحي متابعته المستمرة لاستعدادات وزارة الصحة مع اللجنة المنظمة للبطولة وما تم من استعدادات بشأن غرف العمليات للوزارة والتي سيبدأ عملها من يوم ١٥ مايو حتي انتهاء البطولة علي مدار ٢٤ ساعة ، موجهاً بنشر الخط الساخن لوزارة الصحة الخاص بالبطولة (٩٩٨) علي بوابة

وزارة الشباب والرياضة، مشيراً انه سيتم التنسيق بين الوزارتين واللجنة المنظمة لنشر فريق للطواريء بالمدرجات .

أوضحت وزيرة الصحة ان الوزارة قامت بتجهيز الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوفود في مطار القاهرة ، مبينة ان الوزارة تركز علي الجزء الوقائي لخروج البطولة بالشكل اللائق.

اشارت دكتورة هالة زايد ان الوزارة ستقوم بعمل فحص لفيرس c ، والسكر والضغط مجاناً للمشجعين القادمين من الدول الافريقية ، مبينة ان الوزارة تسعي تضافرا مع كافة المؤسسات المعنية بأن تكون البطولة حالة يسترشد بها الجميع في تنظيم البطولات

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