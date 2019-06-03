وزير الرياضة يهنىء ترايثلون مصر بعد حصد ذهبية وفضية بطولة افريقيا بموريتشيوس

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الناشيء عبد الرحمن شريف بعد تتويجه بطلا لافريقيا وحصوله على المركز الاول وذهبية بطولة افريقيا للترايثلون والتى اقيمت بموريتشيوس.

كما هنأ وزير الرياضة اللاعب سيف الدين اسماعيل بفوزه بالمركز الثانى وفضية البطولة فى المرحلة العمرية للشباب.

وأشاد "صبحي" بالجهد الذى بذل من قبل الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء احمد ناصر و بهذا الانجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي لتحقيق المزيد من الميداليات فى لعبة الترايثلون حيث انها من اهم اللعبات التى تعتمد

على السرعة واللياقة والتدريب المتواصل على رياضات عديدة .

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن ثقته في أبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب في حصد العديد من الالقاب والبطولات، مشيرا بأن هذه البطولة سوف تكون دافع لابطال مصر في تحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول لطوكيو ٢٠٢٠، وتحقيق إنجازات أوليمبية تضاف لسجل الرياضة المصرية.