منتخب الطائرة يهزم رواندا 3/0 في أول مبارياته بتصفيات الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" الفوز على نظيره منتخب رواندا بنتيجة 3/0 في أول مبارياته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتي انطلقت أمس في كينيا وتستمر حيث يوم 9 يونيو الجاري، بمشاركة 5منتخبات هم مصر وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.
وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كلًّا من:
أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد
ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.
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