منتخب الطائرة يهزم رواندا 3/0 في أول مبارياته بتصفيات الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" الفوز على نظيره منتخب رواندا بنتيجة 3/0 في أول مبارياته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتي انطلقت أمس في كينيا وتستمر حيث يوم 9 يونيو الجاري، بمشاركة 5

منتخبات هم مصر وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كلًّا من:

أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد

قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبدالرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبدالعال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.

ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.