شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل هدفًا جديدًا على طريقته المعتادة

واصل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي، أهدافه المميزة، بعدما تمكن من تسجيل هدف رائع لفريقه خلال مواجهة نيو أنجلاند ريفولشن في الدوري الأمريكي.
وكان لوس أنجلوس متأخر بهدفين خلال اللقاء، قبل أن يتمكن إبراهيموفيتشمن تسجيل هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 84، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وقام بتهيئتها لنفسه بشكل رائع، قبل أن يسددها بضربة خلفية مزدوجة بشكل رائع.
ورغم هزيمة لوس أنجلوس إلا أنه مازال محتلاً المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة غرب، برصيد 28 نقطة.
يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش بهدفه اليوم احتل المركز الثالث في ترتيب هدفين الدوري الأمريكي، برصيد 9 أهداف، ليواصل مستواه المميز مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه إليه في في مارس 2018.
شاهد الهدف :
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