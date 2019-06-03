رياضة | برشلونة تتحرك.. ميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة تتحرك.. ميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الإسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة، يريد من فريقه أن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت التقارير حسب صحيفة " راديو ماركا" الإسباني، إلى أن برشلونة تحرك بالفعل نحو استعادة نيمار من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى ضم نيمار بعدما ابتعد كثيرًا عن التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان والذي لا يلقي قبولًا داخل بين لاعبي البلوجرانا.