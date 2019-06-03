رياضة | تقارير.. ريال مدريد يعلن عن كبرى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يعلن عن كبرى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر فيرلاند ميندي لاعب فريق ليون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن الظهير الأيسر لفريق ليون قريب من القيام بالفحص الطبي من أجل إتمام انتقاله لصفوف النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة بأن ريال مدريد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نظيره ليون لضم ميندي، الذي قدم مستويات مميزة مع الفريق في الموسم المنصرم.