رياضة | الذايدي يكشف صلة حمد الله برحيل السهلاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الذايدي يكشف صلة حمد الله برحيل السهلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، عن رحيل محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر، والانتقال لصفوف فريق آخر في الموسم الجديد.

وكان السهلاوي قد أعلن عبر صحفته الشخصية بموقع "تويتر" رحيله عن النصر بعد 10 مواسم قضاها داخل قلعة العالمي.

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وذكر الذايدي في تصريحات تليفزيونية، أن قرار الاستغناء عن السهلاوي، غير فني، خاصة أن اللاعبين الذي تعاقد معهم النصر مؤخرا أقل فنيا منه.

وكشف الذايدي أن رحيل السهلاوي جاء بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين عبد الرزاق حمد الله مهاجم وهداف الفريق.

وأوضح أن العلاقة متوترة بين السهلاوي وحمد الله بسبب ركلة جزاء في مباراة النصر وأحد، طلب المهاجم السعودي تسديدها ليعود مجددا للتهديف، ولكن رفض المغربي ذلك.