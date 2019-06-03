رياضة | بعد 4 سنوات من الانتظار.. غدا الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس أسيا 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 سنوات من الانتظار.. غدا الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس أسيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم قرار اختيار الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا 2023، جوهرة البطولات الآسيوية، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، غدا الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أكثر من أربع سنوات من الترقب.

وستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة.

وقد سجلت ثاني أقدم البطولات القارية في تاريخ العالم، نجاحا كبيرا في نسخة عام 2019 في الإمارات، والتي كانت الأكبر والأكثر استقطاباً للجماهير في تاريخ البطولة.

كما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة 17 من البطولة إلى 24 منتخباً، وشهدت للمرة الأولى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد VAR.