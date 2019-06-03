رياضة | مفاجأة.. دي ليخت يبتعد عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. دي ليخت يبتعد عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس في تقديم نفسه هذا الموسم كمشروع مدافع أسطوري قادر على تمثيل أي فريق لتنطلق المنافسة عليه بين برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ولكن الصفقة بدأت تقترب من المان يونايتد وهو ما قد يشكل خبر سعيد للفرنسي جين كلير توديبو المدافع الشاب الذي انتقل للبرسا في يناير الماضي قادماً من تولوز.

ويضغط باريس سان جيرمان هو الآخر للتعاقد مع دي ليخت مما جعل الأمور تبدو صعبة على برشلونة للحصول على قائد أياكس صاحب ال19 عام.

ونصحت بعض التقارير الصحفية النادى الكتالوني بالانسحاب من الصراع على ماتياس وإعطاء الفرصة لتوديبو البالغ ١٩ عام.