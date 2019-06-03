رياضة | رونالدو الجديد يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو الجديد يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ، تلقى صدمة قوية بشأن التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو الجديد.

وقالت صحيفة آس الاسبانية إن بنفيكا البرتغالي رفض عرضا ضخما من ريال مدريد الإسباني لضم نجمه الصاعد جواو فيليكس والشهير بخليفة رونالدو.

وأضافت الصحيفة، أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضا بقيمة 80 مليون يورو للنجم جواو فيليكس، إضافة إلى 40 مليون أخرى كحوافز.

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وتابعت الصحيفة أن النادي البرتغالي متمسك بمبلغ 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.

وضع فيليكس (19 عامًا) نفسه كواحد من أكثر المواهب الشابة المرغوبة في أوروبا بعد لعبه دورًا رئيسيًا في الفوز بلقب بطولة الدوري البرتغالي مع بنفيكا 2018/19 ، في موسم جعله يسجل 20 هدفًا ويقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من بين الأندية التي تتنافس مع مدريد للتوقيع مع المهاجم.

مع مغادرة أنطوان جريزمان لأتليتيكو هذا الصيف ، يتتبع فيليكس عن كثب من قبل لوس روخبلانكوس في سعيهم لاستبدال الفرنسي ، وتحقيق رغبة المدير الفني دييجو سيموني الذي يعجب بشدة باللاعب البرتغال الدولي.