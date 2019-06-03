رياضة | قرار جديد من كومان حول تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من كومان حول تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم رونالد كومان ، مدرب منتخب هولندا ، موقفه من خلافة ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الاسباني.

وقال كومان في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :إنني أركز مع المنتخب الوطني.

Advertisements

وقال لاعب برشلونة السابق وبطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1992 :لن أترك المنتخب الوطني عندما يتبقى عام واحد فقط للبطولة الأوروبية ، فهذا ليس هو الوقت المناسب.

أضاف كومان عندما سئل مباشرة ما إذا كان تجاهل ترشيحه لتدريب برشلونة.سيكون ذلك سهلا ، لكنني لن أفعل.

عقد كومان مع منتخب هولندا مستمر حتى يونيو 2022 ، بالتزامن مع كأس العالم في قطر.