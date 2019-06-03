رياضة | حوار- باهر المحمدي : هدفنا إسعاد الجماهير بالفوز بأمم إفريقيا.. وهذه علاقتي بصلاح وحجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- باهر المحمدي : هدفنا إسعاد الجماهير بالفوز بأمم إفريقيا.. وهذه علاقتي بصلاح وحجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الحوار: أحمد سعد.. أحمد عصام.. محمد جمال تصوير: أحمد علي

هدفنا إسعاد الجماهير بالفوز بكأس الأمم.

المشاركة أساسيا أمام النيجر كانت أسعد مفاجئة كروية لي.

أحلم باللعب في البريمير ليج.. والإسماعيلي يحسم مصيري بعد أمم إفريقيا

مجموعة مصر جيدة.. ولانخشى مواجهة أي منتخب

" باهر المحمدي" هو أحد أفضل المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الأهلي والزمالك يسعوا للتعاقد معه، ولفت أنظار خافير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر مما جعله المدافع الأساسي للفراعنة خلال الفترة الأخيرة، يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن بداياته مع كرة القدم وعن شعوره بعد الإنضمام لمنتخب مصر وعن طموحاته.

في البداية : حدثني عن بداياتك مع كرة القدم؟

أنا من ناشئي نادي إنبي لعبت له من عمر 9 سنوات وحتي عامي الرابع عشر، ثم عدت لبيتي نادي الإسماعيلي وبالطبع أصريت على إثبات نفسي وتحقيق أهدافي، ثم أخذت الفرصة تحت قيادة كابتن طارق يحيي ولكن كانت بداية تألقي مع أحمد حسام ميدو، ثم رحل ميدو لتدريب نادى الزمالك وطلب ضمي وبالفعل ذهبت معه ولكنه رحل سريعاً بعد الهزيمة من الأهلي، ثم عدت لبيتي من جديد الإسماعيلي بعد إنتهاء الإعارة والحمدلله ظهرت بشكل جيد وتألقت وإنضميت لمنتخب مصر.

حدثني عن شعورك في أول إنضمام لمنتخب مصر؟

الحمدلله كنت في قمة سعادتي، خطوة المنتخب كبيرة للغاية، وعندما إنضميت للمنتخب ومن أول معسكر كنت مركز جداً، إني أظهر بشكل جيد وأثبت نفسي.

هل توقعت أن تشارك بشكل اساسي منذ أول معسكر وأمام منتخب النيجر؟

لا بالطبع لم أكن أتوقع أن أشارك بشكل أساسي، منذ أول معسكر ولكن كنت أسعي أن أظهر بشكل جيد خلال المعسكر الأول وأن تكون الأمور جيدة ، ولكن إجتمع معي المدير الفني خافير أجيري، وتحدث معي أن طريقة لعبي تناسبه وإنه يحتاجني، وبالفعل شاركت بشكل أساسي.

هل طريقة خافير أجيري هجومية؟

طريقة أجيري "هجومية بحته" ولديه اللاعبين التى تستطيع تنفيذ كل ما يريده وتنفيذ طريقته، وبإذن الله بنوعد الجماهير المصرية بتحقيق كأس الأمم الإفريقية.

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ما هي علاقتك بأحمد حجازي مدافع مصر وويست بروميتش الإنجليزي ؟

أحمد حجازى من بلدى الإسماعيلية وأخ كبير ليا ودائماً يدعمني وأنا أتعلم منه ولو ربنا أراد وشاركنا سوياً في كأس الأمم سنقدم بطولة جيدة.

ما هي الدوريات التي تحب أن تلعب بها في حال إحترافك؟

أنا حلم حياتي أن ألعب في الدوري الإنجليزي، وهناك إسبانيا وفرنسا.

حدثتي عن أول مقابلة مع النجم محمد صلاح في معسكر المنتخب؟

أول مقابلة بيني وبين محمد صلاح كنت حابب طبعاً أن ألتقط معه صورة تذكارية، وكان حديثي معه أن ربنا يكرمك وأنت شرف لإفريقيا والعرب ومازال أمامك الكثير تقدمه لأن طموحك كبير.

الإسماعيلي لم يقدم النتائج المرجوة منه الموسم السابق، لماذا؟

الإسماعيلي الموسم السابق كان يحالفنا سوء توفيق كبير، في بطولتى الدوري وإفريقيا ولكن أقول أن لاعبي الفريق أعمارهم صغيرة وإن شاء الله الموسم القادم سنقدم موسم جيد وسنسعد الجماهير.

ماذا يمثل لكم أن بطولة كأس الأمم تكون في مصر وسط حضور جماهيري هل سيتسبب ذلك في ضغوطات عليكم ؟

البطولة في مصر أفضل لنا كلاعبين، هناك أراء أن الجماهير ستكون عامل ضغط سلبي علينا، ولكن أنا أري عكس ذلك أري أن وجود الجماهير عامل إيجابي لنا ومساندتهم لنا سيكون شئ رائع.

ما تقييمك لمجموعة مصر في كأس الأمم بتواجد كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي؟

مجموعتنا قوية ومنتخب الكونغو الديمقراطية منتخب كبير جداً وقوي وأنا لعبت ضد بعض لاعبيهم عندما واجهت مازيمبي، وهناك منتخب أوغندا الذي يقوده المدير الفنى السابق للإسماعيلي الفرنسي" سباستيان ديسابر" منتخب جيد، وهناك منتخب زيمبابوي متوسط ولكن لديه لاعبين جيدين وأي فريق صعد للبطولة بالطبع سيكون قوي، ولكن نوعد الجماهير بعمل بطولة مميزة ونسعدهم بها.

هل هناك منتخبات لا تحب أن تواجهها في كأس الأمم؟

لا نخاف من أي منتخبات ولكن هناك منتخبات نعمل لها حساب مثل المغرب و السنغال ونيجيريا