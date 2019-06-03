رياضة | هداف الدوري المصري على أعتاب الانتقال إلى عجمان الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف الدوري المصري على أعتاب الانتقال إلى عجمان الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الجهاز الفني لفريق عجمان الإماراتي، بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، للتعاقد مع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، وهداف الدوري المصري الممتاز، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية" أن أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، أكد على أن رأيه فني فقط، وقرار التعاقد مع أحمد علي بيد لجنة التعاقدات بالنادي.

وقال الرمادي: "أتمنى التعاقد مع أحمد علي، لأنه مهاجم لديه الحلول في الملعب، وأكثر من فريق مصري يسعى للتعاقد معه"

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ويتصدر أحمد علي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على محمود علاء مدافع الزمالك أقرب منافسيه بأربع أهداف.

والجدير بالذكر أن نادي عجمان استقر على الاستغناء عن خدمات النيجيري ستانلي أوهاوتشي، ليعود إلى القادسية السعودي، المعار من صفوفه لمدة عام.

وقرر عجمان استمرار مامي تيام والبرازيلي فاندر فييرا، وسيتم تحديد موقف اللاعب المغربي عادل هرماش خلال الأيام المقبلة.