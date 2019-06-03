رياضة | رسميا.. الحزم يتعاقد مع الناشي لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الحزم يتعاقد مع الناشي لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت إدارة نادي الحزم، اليوم الإثنين، مع اللاعب عبدالعزيز الناشي خلال الصيف الجاري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أنهت إدارة النادي برئاسة أ. عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الناشي "محور" لمدة سنتين وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتفاق والخليج".

والجدير بالذكر أن المدرب الروماني دانيال إيسايلا تمكن من إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، بعد صعوده لدوري المحترفين في الموسم الماضي.