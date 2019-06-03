رياضة | السهلاوي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السهلاوي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي الشارقة الإماراتي، للتعاقد مع محمد السهلاوي، مهاجم فريق النصر السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وأعلن السهلاوي انتهاء مسيرته مع نادي النصر، مساء أمس الأحد، والتي دامت طوال 10 سنوات، وذلك بعد انتهاء تعاقده، وعدم رغبة إدارة النادي في التجديد مع، بناءً على طلب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا عقد اجتماعاً مع إدارة النصر لتحديد احتياجاته وموقفه من اللاعبين الذين قاربت عقودهم من الانتهاء لاختيار الذين سيتم التجديد معهم، واستقر على رحيل السهلاوي.

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وأشارت التقارير الصحفية أن السهلاوي تلقى عرضاً من نادي الشارقة، للانتقال إلى صفوفه بدايةً من الموسم الجديد.

كما حصل السهلاوي على العديد من العروض المحلية أبرزهم الاتفاق والفتح والعدالة، ولكن التقارير تشير إلى اقترابه من الشارقة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي.

وانضم السهلاوي لصفوف النصر في عام 2009 قادماً من فريق القادسية، وخلال أعوامه العشرة التي قضاها المهاجم مع الفريق، توّج بثلاثة ألقاب للدوري السعودي للمحترفين في الأعوام 2014 و2015 و2019، وكأس ولي العهد 2014.