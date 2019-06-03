تفاصيل حادث سيارة اللاعب الراحل خوسيه أنتونيو رييس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت خدمات الإسعاف والسلطات المحلية في مدينة أوتريرا، بإسبانيا، عن تفاصيل حادث السيارة المؤلم الذي راح ضحيته النجم الإسباني خوسيه أنتونيو رييس، لاعب فريق إكستريمادورا، في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، تفاصيل وفاته المؤلمة في حادث سيارة.

اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في إسبانيا، وأرسنال الإنجليزي، كان قد فارق الحياة، عن عمر 35 عاما جراء حادث سير.

مصادر طبية ومحلية قالت في تصريحات لها: إن رييس توفي بسبب حادث تعرض له على الطريق بين أوتريرا وإشبيلية.. وكان معه اثنان من أقاربه، حيث توفي ابن عمه جوناثان رييس، في حين تعرض الآخر لإصابات.

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نادي إكستريمادورا، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الحادث وكتب قائلا: “وفاة لاعبنا خوسيه أنتونيو رييس في حادث سير”.

كما نعى فريق إشبيلية الذي توج معه رييس بلقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” 3 مرات بين عامي 2014 و2016، لاعبه السابق.. وأورد عبر “تويتر”: “لا يمكننا أن نعلن نبأ أسوأ من هذا.. عزيزنا خوسيه أنتونيو رييس الذي نشأ في صفوف النادي، قضى في حادث سير”.

اللاعب كان يقود سيارته، بسرعة 190 كيلومتر/ساعة، أي 80 أكثر من المسموح به، ومعه فيها اثنان آخران في مقاطعة إشبيليا، بالغرب الإسباني، فجنحت بطريقة لم تمهله ليسيطر عليها من جديد، وبسرعة انحرفت عند الكيلومتر 18 من طريق A-376 السريع، والمؤدي إلى بلدة Utrera حيث يقيم مع زوجته Noelia Lopez وأولاده الثلاثة.

السيارة استقرت في منحدر انقلبت إليه واشتعلت سريعاً بالنار، فتفحم هو وابن عمه البالغ 23 سنة، فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة بعد 3 ساعات في مستشفى نقلوه إليه.