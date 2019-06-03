انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد سقوطها كروياً.. الإمارات تخسر أمام قطر إدارياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 04:55 مساءً - رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من اتحاد الكرة الإماراتي ضد بعض لاعبي المنتخب القطري، المُتوّج بكأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت بالإمارات، في الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير 2019.

وأقرت لجنة الاستئناف الآسيوية قرار نظيرتها التأديبية والأخلاقية برفض احتجاج الإمارات، وإلزام اتحاد الكرة الإماراتي بتحمل جميع التكاليف القانونية والتكاليف الأخرى.

وكان الجانب الإماراتي قد احتج على أهلية نجمى "العنابي" القطري، وهنا يدور الحديث حول المعز علي وبسام الراوي، خلال مشاركتهما مع منتخبهما أمام الإمارات، في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

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وشددت على سلامة موقف اللاعبين المتألقين في صفوف "الأدعم"، وألزمت الاتحاد الإماراتي بتحمل التكاليف المالية المترتبة على الاستئناف.

في سياق آخر، رفضت اللجنة الآسيوية ذاتها طعن الاتحاد الإماراتي ضد العقوبات التي فرضتها اللجنة التأديبية بحق منتخبه بسبب تصرفات الجماهير، التي خرجت عن طورها، في فوز "العنابي" على "الأبيض" (29 يناير 2019). في طريقه إلى الصعود على منصات التتويج.

وكان الاتحاد القاري للعبة قد فرض، في مارس المنصرم، عقوبات إدارية ومالية صارمة على اتحاد الكرة الإماراتي، تمثلت بخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من كأس آسيا عام 2023 من دون جماهير، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي.

وكانت الجماهير الإماراتية قد رشقت لاعبي منتخب قطر بالأحذية وقوارير المياه عقب كل هدف لـ"العنابي" في شباك "الأبيض"، في المباراة التي انتهت بفوز عريض للقطريين برباعية نظيفة، على استاد "محمد بن زايد".