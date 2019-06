انت الان تتابع بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

ليفربول

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

Advertisements

وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "لقد كانت ليلة سريالية.. شكرا لكل مشجع جعل المدينة وكأنها ملعب أنفيلد". Yesterday was surreal. Thanks to everyone for making the city feel like... Anfield! pic.twitter.com/uQjEum74YJ — Mohamed Salah (@MoSalah) June