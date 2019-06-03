انت الان تتابع بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
ليفربول
وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "لقد كانت ليلة سريالية.. شكرا لكل مشجع جعل المدينة وكأنها ملعب أنفيلد". Yesterday was surreal. Thanks to everyone for making the city feel like... Anfield! pic.twitter.com/uQjEum74YJ — Mohamed Salah (@MoSalah) June
وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "لقد كانت ليلة سريالية.. شكرا لكل مشجع جعل المدينة وكأنها ملعب أنفيلد".— Mohamed Salah (@MoSalah)
Yesterday was surreal. Thanks to everyone for making the city feel like... Anfield! pic.twitter.com/uQjEum74YJ— Mohamed Salah (@MoSalah) June 3, 2019
وبات محمد صلاح ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني، بالإضافة إلى ماجر بالطبع، كما بات هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.