شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الحديث عن انتقال طارق حامد ونجوم آخرين إلى بيراميدز «أكاذيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن كل ما يتردد عن انتقال أي لاعب بالفريق لصفوف نادي بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، كلام عار تمامًا عن الصحة.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن بيع طارق حامد أو غيره من نجوم الفريق لبيراميدز لا أساس له من الصحة، وشائعات وأكاذيب لضرب استقرار القلعة البيضاء.
وشدد رئيس الزمالك على أن الدوري أبيض وسيتوج الفريق بالبطولة خلال الموسم الحالي.
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