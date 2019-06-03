شكرا لقرائتكم سعد سمير ينعى وفاة والد أكرم توفيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سعد سمير لاعب النادى الأهلى على مواساة زميله أكرم توفيق ، لاعب الأهلى و المعار إلى نادى الجونة، فى وفاة والده . ونشر سمير عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر نعى كتب فيه " البقاء لله ..وفاة و الد أكرم توفيق ..نسألكم الدعاء." Advertisements وتوفي والد اللاعب اليوم ، وتقدم نادى الجونة بنعى عبر بيان رسمى البقاء لله ... وفاة والد اكرم توفيق .. نسألكم الدعاء ..





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد سمير ينعى وفاة والد أكرم توفيق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.