هل جامل لاعب الإنتاج الزمالك لحصد لقب الدورى؟...

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جدة - عمرو شويل أضاع محمد مسعد لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربى، فرصة سهلة جدا فى المباراة التى جمعت الفريقين الخميس الماضى فى إطار منافسات الدورى المصرى الممتاز. ووجه لاعبو الإنتاج اللوم على محمد مسعد على إهدار هدف محقق أمام الزمالك بعد انفراد تام بحارس الزمالك وأطاح بالكورة خارج الثلاثة خشبات، وكان لاعبو الإنتاج يمنون النفس فى خطف الـ3 نقاط لتحسين مركز الفريق فى الدروى. من جانبه، رد لاعب الزمالك السابق على زملائه بأنه أراد تسجيل الكرة ولكنه فشل، مؤكدا أنه لم يتعمد أبدا مجاملة فريقه السابق الزمالك بإهدار الكرة.

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