شكرا لقرائتكم فلاش باك.. الإنتاج الحربى يفوز بهدفين لهدف على دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ستاد كلية الشرطة مباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة، التى تقام العاشرة مساء، فى الجولة الرابعة والثلاثون من مسابقة الدورى.

وكانت اخر مباراة بين الانتاج ودجلة قد أقيمت يوم 11 ديسمبر الماضى ، بالجولة السابعة عشر .

Advertisements

و انتهت المباراة بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف ، أحرز الأهداف كل من محمد مسعد وغنام محمد للإنتاج ، بينما هدف الفريق الدجلاوى أحرزه محمد هلال