شكرا لقرائتكم رسميا.. منع الدعوات المجانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019 بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الدعوات المجانية فى البطولة التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وأكدت اللجنة، عدم دخول أى شخص الملاعب والمباريات إلا عن طريق التذاكر وكذلك الـfan id وفقا للنزام للمتبع والذى أعلنته اللجنة المنظمة منذ فترة. Advertisements ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع أوغندا وزيمبابوى والكونغو الديموقراطية.

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