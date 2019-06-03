هنا جودة الخامسة على العالمى فى تنس الطاولة للناشئين...

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جدة - عمرو شويل حلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئين فى المركز الخامس ضمن التصنيف العالمى للعبة، والذى يعده الاتحاد الدولى للطاولة لشهر يونيو للاعبين تحت 15 سنة. كانت هنا جودة قد توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين والتى شارك فيه أهم العبين المصنفين على مستوى ناشئين اللعبة. يذكر أن الاتحاد الدولى للعبة اختار هنا جودة للمشاركة فى بطولة العالم تحت 12 سنة والمقرر إقامتها فى سلطنة عمان فى الفترة من 25 وحتى 31 يوليو المقبل.

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