شكرا لقرائتكم توافد جماهير السويس على منفذ "تذكرتي " لحجز تذاكر أمم أفريقيا مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد جماهير السويس على منفذ "تذكرتي " بمقر النادي القديم بمنطقة الملاحه نادي منتخب السويس لاستلام بطاقة المشجع Fan ID وتذاكر مباريات كاس الامم الافريقية مصر 2019 .

من جهته أكد كريم عبد المعين عضو مجلس الادارة ان النادي يستقبل يوميا" العشرات من الجماهير للتوجه للمنفذ بداخل النادي ورغم أن الادارة تستعد للنقل الي المقر الجديد بأستاد السويس القديم خلال الأسابيع القادمه إلا أننا سعداء بعودة السوايسه للتواجد داخل ناديهم و المساعدة علي نجاح مشروع " تذكرتي " .

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وأوضح عبد المعين ان جميع زملاؤه في المجلس تقدمت بطلب استخراج بطاقة المشجع للمساهمه في نجاح البطولة التي تنطلق في 21 من الشهر الحالي وتستضيف السويس مباريات المجموعة الخامسه التي تضم منتخبات تونس و انجولا و مالي و موريتانيا .

يذكر ان منفذ تذكرني بالسويس يشهد إقبال واضح خلال اليومين الماضيين بعد قبول العشرات من طلبات استخراج بطاقة المشجع و تذاكر مباريات كاس الامم الافريقية مصر 2019 عبر موقع تذكرتي.