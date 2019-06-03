شكرا لقرائتكم كرة النار ..تعرف على لعبة الكرة المشتعلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لا تقتصر الرياضة على الألعاب الشهيرة ولكن هناك ألعاب أخرى لا يعرفها الكثيرين، لاختفائها او لعدم تسليط الضوء عيها وكذلك نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.
"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى:
كرة النار
هى رياضة مثلها كمثل لعبة كرة القدم التقليدية ، ولكن الفرق بين كرة القدم المعروفة وكرة القدم النارية هو وسيلة اللعب ، بأنه يجب أن تكون الكرة التى يتم استخدامها مشتعلة .
وتتطلب رياضة كرة النار غمر الكرة بالكيروسين لفترة أسبوع ، حتى تكون قابلة للاشتعال وتظل مشتعلة طوال المباراة ، ويجب على اللاعبين اللعب بالكرة دون ارتداء أحذية أو اى وسيلة لحماية أقدامهم من لهب الكرة المشتعلة.
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