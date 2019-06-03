شكرا لقرائتكم مصر تستضيف بطولتي 2022 و2024 للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الدولى للمصارعة تنظيم البطولة الافريقية 2022 والأخرى 2024 الى مصر. من جهته قال عصام النوار رئيس الاتحاد انه تم التقدم بملف لاستضافة البطولتين ، و هو ما وافق عليه الاتحاد الدولى للعبة. Advertisements ويشارك منتخب المصارعة فى بطولة تركيا الدولية ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020.

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