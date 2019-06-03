شكرا لقرائتكم خروج أحمد توفيق من قائمة المباراة المصيرية للاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى بخروج احمد توفيق لاعب وسط الفريق من قائمة مباراة زعيم الثغر أمام سموحه المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم . واستقبل أحمد توفيق نبأ وفاة والده صباح اليوم فاضطر طلعت إلى خروج اللاعب من قائمة المباراة المصيرية . Advertisements ويسعى الاتحاد السكندرى لتحقيق الفوز اليوم من أجل البقاء بالدورى بعدما تجمد رصيده عند ٣٦ نقطة.

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