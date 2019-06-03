شكرا لقرائتكم تعيين أيمن مطراوى مديرا فنيا لسلة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة أيمن مطراوى بالمهمة الفنية لفريق كرة السلة ، خلفا لأشرف توفيق الذى انتقل إلى النادى الأهلى بعد اعتذره عن إكمال المهمة .

ووافق مجلس إدارة سموحة على انتقال أشرف توفيق لتدريب الاهلى ، بعد ان حقق المركز الثالث و الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للأندية و التى أقيمت بأنجولا .

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وتم تصعيد أيمن مطراوى الذى كان مدربا فى الجهاز الفنى لأشرف توفيق بعد رحيل الأخير للأهلي.