شكرا لقرائتكم تعيين أيمن مطراوى مديرا فنيا لسلة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كلف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة أيمن مطراوى بالمهمة الفنية لفريق كرة السلة ، خلفا لأشرف توفيق الذى انتقل إلى النادى الأهلى بعد اعتذره عن إكمال المهمة .
ووافق مجلس إدارة سموحة على انتقال أشرف توفيق لتدريب الاهلى ، بعد ان حقق المركز الثالث و الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للأندية و التى أقيمت بأنجولا .
وتم تصعيد أيمن مطراوى الذى كان مدربا فى الجهاز الفنى لأشرف توفيق بعد رحيل الأخير للأهلي.
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