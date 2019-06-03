شكرا لقرائتكم مدرب الداخلية يتمني استمرار صبحي فى حماية العرين الشرطي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمنى ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية الإبقاء على محمد صبحي حارس مرمى الفريق الموسم القادم رغم الهبوط لدوري القسم الثاني.

وقال عبد الصمد : " صبحي من أهم لاعبي الداخلية في الوقت الحالي، ويمتد عقده مع الداخلية لمدة موسم، إلا أن رغبته جاءت بعدم اللعب في الدرجة الثانية"

وأضاف مدرب الداخلية : "الإبقاء على حارس المرمى يضمن تأهل الداخلية إلى الدوري الممتاز في أسرع وقت إلا أنه يحترم رغبة محمد صبحي، مؤكداً أن النادي سيُسخّر كل الإمكانيات في مفاوضاته مع صبحي لإقناعه بالبقاء مع الفريق".

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وتأكد هبوط الداخلية رسميا بعدما توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة .

وتسلم ضياء عبد الصمد مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.