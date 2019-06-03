شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع لاسارتى لتحديد مصير لاعبى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق . وسيبحث الخطيب مع لاسارتى بعض الأمور الخاصة ببعض اللاعبين الذين يرغب النادى فى حسم مصيرهم سواء بالاستغناء عنهم أو الإبقاء عليهم . وستكون جلسة رئيس الأهلى مع لاسارتى بعد عيد الفطر خاصة وأن الفريق ليس أمامه إيه إرتباطات حالياً بعد تأجيل مباراتى المقاولون العرب والزمالك لما بعد أمم أفريقيا. Advertisements

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