شكرا لقرائتكم تذكرتي: تذاكر مباراة مصر وزيمبابوي أوشكت على الانتهاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئول منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة يوسف سري أن تذاكر المباراة الأولى لمنتخب مصر والتي تجمعه بمنتخب زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية أوشكت على النفاذ. وقال سري إنه لم يتبقى سوى بعض التذاكر في الدرجة "الثالثة يمين" فقط بعد الإقبال الجماهيري المكثف خلال الأيام الماضية على المنفذ. Advertisements وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها: الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

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