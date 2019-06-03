مفاجأة .. تركي آل الشيخ لا يمتلك «بيراميدز»

مصراوي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في قناة "النيل للرياضة"، بيع الوزير السعودي تركي آل الشيخ لحصته في نادي بيراميدز، عبر رسالة نصية على هاتفه الشخصي بتطبيق "واتس آب".

وقال شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار": "ترددت أنباء في الساعات الماضية عن تفكير آل الشيخ في بيع حصته في نادي بيراميدز، ولأول مرة أعلم أنها حصة وليس امتلاكا كاملا للفريق".

وأضاف: "استفسرت من آل الشيخ كعادتي حول مدى صحة هذا الأمر عن طريق الواتس آب، وكتبت له بالحرف الواحد (أبو ناصر مساء الأنوار، خبر بيع بيراميدز هل أؤكده أم أنفيه؟)".

وأتم شلبي قائلا: "عادة...