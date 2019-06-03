مصراوي
أكد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في قناة "النيل للرياضة"، بيع الوزير السعودي تركي آل الشيخ لحصته في نادي بيراميدز، عبر رسالة نصية على هاتفه الشخصي بتطبيق "واتس آب".
وقال شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار": "ترددت أنباء في الساعات الماضية عن تفكير آل الشيخ في بيع حصته في نادي بيراميدز، ولأول مرة أعلم أنها حصة وليس امتلاكا كاملا للفريق".
وأضاف: "استفسرت من آل الشيخ كعادتي حول مدى صحة هذا الأمر عن طريق الواتس آب، وكتبت له بالحرف الواحد (أبو ناصر مساء الأنوار، خبر بيع بيراميدز هل أؤكده أم أنفيه؟)".
وأتم شلبي قائلا: "عادة...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. تركي آل الشيخ لا يمتلك «بيراميدز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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