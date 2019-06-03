وفاة والد نجميّ الاهلي والزمالك

اليوم الجديد

اعلن نادي الجونة صباح اليوم وفاة والد نجم الفريق اكرم توفيق المعار من النادي الاهلي عقب صراع مع المرض داعين له بالرحمة و المغفرة . وكتب الجونه عبر حسابه الرسمي بمزقع التواصل الاجتماعي ""تويتر ":" ينعى نادى الجونة والد لاعبنا اكرم توفيق..ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر و السلوان". ومن المعروف أن أكرم الشقيق الأصغر لـ أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق والاتحاد الحالي.

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