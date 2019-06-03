شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع لاسارتى بعد العيد لمناقشة ملف الراحلين عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب برئيس النادى الاهلى جلسة مع الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع لاسارتى بعض الأمور الخاصة ببعض اللاعبين الذين يرغب النادى فى حسم مصيرهم سواء بالاستغناء عنهم أو الإبقاء عليهم.

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ومن المقرر أن تكون جلسة رئيس الأهلى مع لاسارتى بعد عيد الفطر، خاصة وأن الفريق ليس أمامه أية ارتباطات حاليا، بعد تأجيل مباراتى المقاولون العرب والزمالك لما بعد أمم أفريقيا.