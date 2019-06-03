شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. كرة النار عندما يعذب اللاعبون أنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



كرة النار فى إندونيسيا

هى رياضة مثل لعبة كرة القدم التقليدية، ولكن الفرق أن كرة القدم المعروفة وكرة القدم النارية هو وسيلة اللعب بأنه يجب أن تكون الكرة مشتعلة.



كرة النار

وتتطلب رياضة كرة النار غمر الكرة بالكيروسين لفترة أسبوع حتى تكون قابلة للاشتعال وتظل مشتعلة طوال المباراة، ويجب على اللاعبين اللعب بالكرة دون ارتداء أحذية أو أى وسيلة لحماية أقدامهم من لهب الكرة المشتعلة.