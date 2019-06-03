شوقى غريب يستبعد 3 لاعبين قبل السفر إلى أوزبكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستبعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 3 لاعبين من السفر إلى أوزبكستان لمواجهتها ودياً مرتين يومى 9 و11 يونيو الجارى. وقرر شوقى غريب وضع برنامج تدريبى خاص للثلاثى المستبعد تحسبًا للحاجة إلى جهودهم خلال ودية فلسطين، المقرر لها يوم 16 يونيو الجارى. ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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