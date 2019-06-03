فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر لقاء بين الإنتاج ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد كلية الشرطة مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة التى تقام العاشرة مساء، فى الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدورى.
وكانت آخر مباراة بين الإنتاج ودجلة قد أقيمت يوم 11 ديسمبر الماضى، بالجولة السابعة عشر.
وانتهت المباراة بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف كل من محمد مسعد وغنام محمد للإنتاج، بينما هدف الفريق الدجلاوى أحرزه محمد هلال.
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